شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مصطفى كامل وصفاء أبو السعود وخالد جلال فى احتفالية عادل عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية احتفالية تكريم المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، وشهدت تكريم العديد من الفنانين، منهم: الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة صفاء أبو السعود، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى.

وحرص على حضور الاحتفالية العديد من الفنانين، منهم: مجدي فكري، مراد مكر، نهال عنبر.