شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أشرف زكى ومصطفى كامل وصفاء أبو السعود وخالد جلال فى احتفالية عادل عبده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية احتفالية تكريم المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، وشهدت تكريم العديد من الفنانين، منهم: الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة صفاء أبو السعود، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى.

وحرص على حضور الاحتفالية العديد من الفنانين، منهم: مجدي فكري، مراد مكر، نهال عنبر.



وتعد مسرحية زقاق المدق هي آخر أعمال عادل عبده الإخراجية، التي بدأ عرضها في عام 2021، وشارك في المسرحية العديد من الفنانين، منهم: دنيا عبد العزيز، كريم الحسيني، أمل رزق، محسن محيي الدين، ضياء عبد الخالق، نهال عنبر، مجدي فكري، بثينة رشوان، سيد رجب، مراد فكري صادق، سيد جبر.



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