شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح "ستوكمان" على مسرح الغد الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح مسرح الغد ستاره، يوم الثلاثاء المقبل، لعرض مسرحية "ستوكمان" النص الحائز على جائزة ساويرس الثقافية لعام 2019، تأليف ميخائيل وجيه، وإخراج أسامة رؤوف، وتُعرض المسرحية يوميا ما عدا الإثنين، فى تمام الساعة التاسعة مساء.

"ستوكمان" من بطولة ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل علي، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، ملابس دينا زهير، مكياچ جهاد سعيد، موسيقى رفيق جمال، المخرجان المنفذان نائل علي، تامر بدير.

وكان المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، قد افتتح العرض المسرحي "ياسين وبهية" أمس الأربعاء، على المسرح العائم الصغير بالمنيل، من إنتاج فرقة مسرح الشباب برئاسة الفنان سامح بسيوني .

وأشاد المخرج خالد جلال، بالعرض وأداء أبطاله، وقال إن المسرحية تكشف عن إبداع وتألق طاقات فنية شابة، من خلال عرض متميز فى تجارب مسرح الشباب، مؤكدا دعم الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، للأجيال المسرحية الشابة وإعطاء الفرصة لهم لإظهار مواهبهم الفنية .