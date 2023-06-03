شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى والدة المخرج خيرى سالم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في والدة المخرج خيرى سالم الذى أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، منهم الفنان كريم محمود عبد العزيز وأشرف زكى وصبرى فواز وإسلام جمال وإيهاب فهمى ومحمد محمود وعمرو عبد العزيز ومحسن منصور ومجدى فكرى وأحمد السبكى.





































وكانت النقابة قد نشرت بيانا قالت فيه: "نقابة المهن السينمائية تنعى والد الزملاء المخرجين خيري ومحمد ووليد وكمال سالم".

وتابعت: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم.. نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.. العزاء الجمعة 2 / 6 / 2023 بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين".

يذكر أن المخرج خيرى سالم عمل كمخرج منفذ في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل الاختيار وكلبش وفرق توقيت وفيلم من أجل زيكو وغيره من الأعمال.