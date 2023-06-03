شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيي حفلاً موسيقيًا فى مسرح الصوت والضوء بالأهرامات الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا على مسرح الصوت والضوء بأهرامات الجيزة اليوم السبت، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية، منها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة".

وكان عمر خيرت أحيا حفلا موسيقيا كبيرا في المتحف المصرى الكبير يوم 7 مايو الماضي، بمصاحبة الأوركسترا الكبيرة وبقيادة المايسترو الدكتور ناير ناجي، وقدم خيرت خلال الحفل عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة، ثم أحيي حفلا موسيقيا آخر في دار الأوبرا المصرية 29 من نفس الشهر.

كما فاز الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخرا بجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب "شخصية العام الثقافية" فى دورتها السابعة عشرة، تكريماً لمسيرته الإبداعية التى امتدت لعقود قدّم خلالها مجموعة من الأعمال الموسيقية الخالدة.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.