شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السويسي عن "تحت الوصاية": كنا عايشين في البحر طول فترة التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد السويسي، ضيفًا في "تليفزيون الخليج 365"، مع المذيعة سارة إسماعيل، وتحدث عن كواليس مسلسل "تحت الوصاية" قائلاً: "كنت عامل دور بحار إسكندرانى كان صعب شوية بالنسبة ليا عشان اللكنة مختلفة، وفكرة أنه بحار بعيدة عنى تمامًا.

وتابع محمد السويسي: "أجواء الصيادين جديدة وكنا عايشين في البحر طول فترة التصوير ومراكب ومجتمع تانى منعرفش عنه حاجة، وكنا عايشين في مركب طول التصوير، ولكن الصيادين ناس بتتعب وبتشتغل.

وأضاف محمد السويسي: "أنا انبسط جدًا بالشغل مع النجمة منى زكي، لإنها على المستوى الإنسانى حاجة تانية خالص ولقيتها عندها ضمير جدًا في كل حاجة وبتدى كل ممثل كل حاجة وكمان انبسط جدا بالشغل مع المخرج محمد شاكر خضير".

وعن الدور الذى يتمنى تقديمه قال الفنان محمد السويسي: "نفسى أعمل أى دور لسه معملتهوش، يعنل مثلا نفسى اعمل امام مسجد، ونفسى أعمل دور مدرس دراسات اجتماعية في مدرسة ابتدائي".