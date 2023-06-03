شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يشعل حفل زفاف ميرنا نور الدين بأجمل أغنياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم رامي صبري، حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته، منها: "مبروك علينا، يمكن خير، غالي، تعالى، إنتي جنان، راجل" وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وحضر حفل الزفاف كل من: علي ربيع والمنتج أحمد السبكي، الفنان صلاح عبد الله، محمد علي رزق، أحمد الشامي، بسمة بوسيل، كريم عفيفي، إنجي علاء، أوس أوس، أحمد زاهر، محمد جمعة.

كما حضر منذ اللحظات الأولى كل من: الفنانة التونسية فريال يوسف، الفنانة لقاء سويدان، المخرج خالد جلال، الفنان توني ماهر، الفنان عماد صفوت، الفنانة هاجر الشرنوبي والفنان حازم إيهاب.

وكانت الفنانة ميرنا نور الدين قد احتفلت بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني، في جو عائلى، ونشرت صورة بصحبة زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وعلقت قائلة: "الحمد لله كتبنا الكتاب".

ويُعرض للفنانة ميرنا نور الدين في السينما فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب، وبطولة كل من: على ربيع، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وشاركت ميرنا نور الدين في رمضان من خلال مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.