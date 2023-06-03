شكرا لقرائتكم خبر عن خالد حماد: الموسيقى لها تأثير فى الأعمال الفنية وسعيد بشغلى فى الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الموسيقار خالد حماد، ضيفًا في "تليفزيون الخليج 365"، مع المذيعة سارة إسماعيل، وتحدث عن الموسيقى التصويرية التي قام بتأليفها لمسلسلى الكتيبة 101 وجعفر العمدة، قائلاً: "استمعت جدًا بالمسلسل لما خلصنا، لإن قبل ما نخلص كنا تعبانين وشغل كتير وبنبقى في عالم تانى خالص".

وتابع خالد حماد: "إحنا بنحس زى الناس بالظبط بس بيكون بدرى شوية، والميزة في المسلسل ده أنه من المسلسلات القليلة اللى خلصت بدرى، فاتفرجنا على المسلسل مع الجمهور وشوفنا نتيجة التعب".

وعن مسلسل الكتيبة 101 قال خالد حماد: "الموسيقى لها اثر في كل الأنواع، والكتيبة 101 كنت مبسوط جدا انى عملت المسلسل ده، لعدة أسباب، أولها لأنه شئء وطنى وقومى، وتانى شيء انى اشتغلت مع فريق العمل الجميل اللى في المسلسل ده، وتالت حاجة أنه مختلف لأن لم يحالفنى الحظ انى اشتغل في عمل وطنى والحمد لله جت في المسلسل ده".

وعن تاليف الموسيقى قبل العمل ام بنفس توقيت التصوير قال خالد حماد: "في حالة التليفزيون بيكون متوازى مع التصوير، وبنشتغل على معلومات والاحتمالات المختلفة والأنماط اللى ممكن نتخيلها، بخلاف السينما بنشتغل على الصورة مباشرة وكل مشهد بنركب له المزيكا بتاعته على الصورة".