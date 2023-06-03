شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا فى رحلة بعيدًا عن الضغوط على متن قارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين عدة صور للمغنية شاكيرا وهى تبتسم عندما غادرت قاربًا سريعًا بعد جلسة تزلج في ميامي، تواصل فيها الابتعاد عن الضغوط، بعد فترة صعبة عانت فيها منذ الانفصال عن بيكيه لاعب فريق برشلونة السابق.

وكانت أعين المصورين رصدت المغنية شاكيرا الشهر الماضى أثناء توجهها في رحلة مماثلة على متن قارب مع مجموعة من أصدقائها في ميامي بعد ظهر يوم السبت، ظهرت فيها النجمة البالغة من العمر 46 عامًا وهى تتحدث لأحد ركاب القارب قبل أن تصعد على متنه ثم انطلقت مجموعتها لاحقًا في الممرات المائية الدافئة فى فلوريدا.



Shakira

وذلك بعدما حصلت Shakira مؤخرًا على جائزة امرأة العام فى Billboard ، كما اصطحبت معها خلال الرحلة ابنها الأصغر ساشا البالغ من العمر 8 أعوام .

كما سبق ونفت النجمة العالمية شاكيرا، شائعات ارتباطها بالنجم العالمى توم كروز، بعد ظهورهما معا فى F1 Miami Grand Prix 2023، وسرعان ما التقطت عدسات المصورين الثنائي معاً فى سباق الجائزة الكبرى لـ"فورمولا 1"، فى ميامى خلال عطلة نهاية الأسبوع.