شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بنت العشرين تكون متهالكة بروح العجوز “.. معلمة سعودية تكشف عن أجمل مراحل العمر للنساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت المعلمة وصانعة المحتوى غادة الشهري، أن جمال المرأة لا يرتبط بمرحلة عمرية، أو صغر السن، مشيرة إلى أن هناك فتيات أعمارهن في العشرينيات ويبدو عليهن الكبر.ووجهت رسالة إلى المرأة خلال مقطع فيديو نشرته عبر السوشيال ميديا قائلة: “أحب أوصل رسالة لكل امرأة، الجمال لا يختص بسن معين، ولا بأحد معين ، هناك بنات في العشرين، تجديها متهالكة يكاد يقف عندها الزمن ، وروحها روح العجوز، لا تجدين روح الشباب.” وأضافت: “على العكس قد يكون هناك نساء متقدمات في العمر في قمة الجمال والأناقة”..

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