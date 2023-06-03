شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يحاول التخفى أثناء خروجه من أحد مطاعم لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين عدة صور للنجم العالمى ليوناردو دي كابريو وهو يحاول التخفى أثناء خروجه في لندن مساء الأربعاء الماضى لتناول العشاء بنزهة غير رسمية، ارتدى فيها الحائز على جائزة الأوسكار والبالغ من العمر 48 عامًا كمامة سوداء، مع قبعة حاول بهما التخفى عن أنظار الجميع، وهو يخرج من مطعم Bocconcino مع حاشيته وسط الشائعات التى تلاحقه باستمرار حول دخول فى قصة حب جديدة وارتباط جديد من وقت لآخر.



ليوناردو دى كابريو

ويعتبر ليوناردو دى كابريو أحد أهم ممثلي جيله ومن أفضل الممثلين في تاريخ السينما العالمية، وبالتالي دومًا ما يتم ترشيح اسمه لجوائز أوسكار أفضل ممثل كل عام، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة بعدما عرض فيلمه الأخير بمهرجان كان مع المخرج مارتن سكورسيزى، Killers of the Flower Moon.

فوفقاً لأكثر من موقع مؤخرًا رشح العديد مما شاهدوا ليوناردو دى كابريو في الفيلم بمهرجان كان لنيل جائزته الثانية فى الأوسكار، نظراً لأنه لا يمتلك بتاريخه الطويل سوى جائزة واحدة فقط.

وكان الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو أشاد بـ المخرج المتميز ومعلمه منذ فترة طويلة مارتن سكورسيزي بعد العرض الأول لدراما الجريمة الغربية Killers of the Flower Moon في مهرجان كان السينمائي في جنوب فرنسا.

وتحدث دي كابريو خلال مؤتمر صحفي عن الفيلم قائلا: "لقد كان مارتن قادرًا على تعريف نفسه بأنه المخرج الوحيد في عصرنا".

وفى حديثه عن شراكة المخرج الفنية مع الممثل العالمى روبرت دي نيرو، الذي يلعب أيضًا دورًا محوريًا في الفيلم، والذى يعد تعاونه الحادي عشر مع سكورسيزي، قال دي كابريو قائلا:"المستويات الفنية التي تمكنوا من تحقيقها معًا عالية جدا، وعلاقتهم ساعدتنى على التغيير، وليس هذا فقط بل كانت نموذج مهم بالنسبة لي، ولقد أثرت على الجيل بأكمله من الممثلين الذين نشأت معهم ولا مثيل له".