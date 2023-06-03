شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح المصرى يفتح باب المشاركة والتقديم إلكترونيًا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري ، عن فتح باب المشاركة في الدورة الـ 16، والتي سيغلق التقديم فيها يوم 30 يونيو، وحددت إدارة المهرجان الشروط اللازمة للمشاركة فى مسابقات المهرجان المختلفة، والتي تقرر أن يكون التقدم إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي للمهرجان من خلال استمارات للمشاركة في كل مسابقة .

أما عن شروط المسابقات فجاءت كالتالي: آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة هو 30 يونيو 2023، وتشمل المسابقة العروض المنتجة في الفترة ما بين 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023، ويجب أن تكون العروض قد تم عرضها على الجمهور لمدة يومين على الأقل، وتقديم ما يثبت ذلك ، وغيرها من الشروط التي اعلن عنها عبر الصفحة الرسمية للمهرجان وعلي موقع المهرجان بوزارة الثقافة .

وفيما يخص مسابقة المقال النقدي التطبيقي فمن أهم شروطه : أن يكون المقال قد نُشر في الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 30 يونيو 2023 في إحدى الجرائد الورقية أو الإلكترونية وأن يتكون من 1500 إلى 2000 كلمة ويتم تحرير استمارة الاشتراك من الرابط المذكور أدناه، أما مسابقة الدراسة النظرية «البحثية»، فمن أهم شروطها : أن تتكون الدراسة بحد أدنى من 10000 كلمة، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا يكون المتقدم قد نال عن هذه الدراسة أى درجة علمية أو ترقية أو فازت فى أى مسابقة من قبل، ويتم تحرير مسابقة الاشتراك من الرابط المذكور أدناه.