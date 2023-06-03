شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينا إبراهيم.. شقيقة نجمة إبراهيم تركت مصر وفارقت الحياة فى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 3 يونيو عام 1888 كان مولد الفنانة سيرينا إبراهيم شقيقة الفنانة نجمة إبراهيم والتي نسجت حولها الكثير من القصص والحكايات، وقبل الدخول في قصصها نتعرف قليلا علي تلك الفنانة فى ذكرى ميلادها، هي فنانة متعددة الماهب تغني وتمثل معا بدأت حياتها الفنية عام 1905 كمطربة بفرقة إسكندر فرح وتألقت كثيرا فيما بعد في عقد الثلاثينيات القرن العشرين، تزوجت وعاشت هي وزوجها في الإسكندرية حتى قيام دولة الصهاينة فهاجرت إليها، من أشهر أغانيها قصيدة أفديه إن حفظ الهوى، وشاركت في الثلاثينيات في الكثير من المسرحيات التي عرضت في ذلك الزمان مثل: مسرحية شهداء الغرام وغادة الكاميليا وضحية الغاوية وأحدب نوتردام والجبابرة والسلطان عبد الحميد وأولاد الفقراء ويوم القيامة وأهل الكهف.

شاركت تلك الفنانة في عدة فرق مسرحية منها: فرقة سليم عطا الله وفرقة جورج أبيض وفرقة سلامة حجازي وفرقة فاطمة رشدي وفرقة يوسف وهبي وفرقة مصر وفرقة أمين عطا الله وفرقة اتحاد الممثلين والفرقة المصرية.

يقال أنها أخفت سر رهيب في حياتها ثم كشفوه لحظة وفاتها وعندما بحثنا عن هذا العنوان وجدنا أنه عبارة عن قصة ملخصها أنها كانت تدوس علي صفحات من القرآن في منزلها، ولكن لا صحة لهذه الحكاية ولم تذكر مطلقا في أي مرجع فني ولا يذكرها أي مؤرخ فني، ولكن الحقيقة هي أن كل الفنانين اليهود الذين كانوا بمصر في تلك الفترة نسجت حولهم الكثير من القصص والحكايات الملفقة.