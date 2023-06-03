شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد وفاء صادق.. كاريزما على المسرح والشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم 3 يونيو هو عيد ميلاد الفنانة وفاء صادق، التي تمتلك موهبة فطرية في التمثيل وكاريزما على المسرح وداخل الشاشة أيضًا، وهي نجمة بامتياز وصلت لمرحلة من النضج الفني جعلتها محل إشادة وإعجاب من قبل الجمهور والنقاد.

وفاء صادق لديها طريقة في الأداء لا تتشابه مع أي ممثلة سواء من الأجيال السابقة أو الحالية فهي مميزة ولها بصمة في صوتها وأدائها ولغة جسدها على المسرح وأمام الشاشة، ولها بصمات جلية ونجومية مطلقة في كل الأدوار التي تسند إليها.

بعيدًا عن الجانب الفني ستجد وفاء صادق محبوبة ومجبولة بالإنسانية واحترام الذات والآخرين ومحبة لزملائها في العمل ومحافظة على علاقة طيبة في محيطها، وأنا شخصيا شاهد على ذلك من خلال ملاحظاتي علي وجودها في كواليس أي عمل فني ومؤخرًا شاهدتها في مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" مع الفنان محمد صبحي، وكل من عرفها، ويجلس معها ويتحدث اليها سيشعر أنه يعرفها منذ سنوات طوال، فهي تأسرك وتشدك برصانتها وحديثها الذي ينبع من القلب ويدل على طموح عالٍ، وثقافة شاملة وتواضع .

ومن المعروف أن الفنانة وفاء صادق هي ابنة المخرج الكبير عادل صادق والممثلة الفلسطينية أسمهان توفيق، وبدأت وفاء حياتها الفنية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، وعمرها حوالي 19 عامًا، من خلال عدة أعمال درامية مثل "حساب السنين، الطاووس، حصاد الحب، السيرة العربية، الصمت"، وغيرها ، وعرفها الجمهور من خلال المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، وقامت بدور "بهيرة"، ابنة عبد الغفور البرعي، الذي جسده الفنان الراحل نور الشريف، وشاركت وفاء صادق في فيلم "القبطان"، مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

ومن أشهر المسلسلات التي شاركتها بها وفاء صادق :زيزينيا، جسر الخطر، لدواعي أمنية، حد السكين، ساحرة الجنوب، كأنه إمبارح، ولاد ناس، فلانتينو، خارج السيطرة، دنيا تانية، وأخيرًا أبو العروة الجزء الثالث ، وحاليا هي تقوم بدور البطولة أمام النجم محمد صبحي في مسرحية " عيلة اتعمل لها بلوك "