شكرا لقرائتكم خبر عن علاء حسنى ينضم لنجوم مسرحية "قمر الغجر" للمخرج عمرو دوارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان علاء حسني لفريق عمل مسرحية "قمر الغجر"، ليشارك فى بطولة الأوبريت المسرحي الغنائي الاستعراضي أمام النجمة ميرنا وليد، ويجسد شخصية "أمير" الشاب الذى يقع فى حب الفتاة الغجربة "قمر".

أوبريت "قمر الغجر" إعداد وإخراج الدكتور عمرو دوارة، فكرة محمود مكي، وأشعار سعيد شحاتة، وألحان أحمد ناصر واستعراضات مناضل عنتر، وديكور د. محمد سعد، وأزياء د. مروة عودة، وإضاءة شريف البرعي" ، ويشارك في بطولته الفنانة الكبيرة آمال رمزي والنجمة ريم أحمد وعدد كبر من نجوم مسرح البالون.

الفنان علاء حسني حاصل على درجة بكالوريوس تجارة (قسم محاسبة)، و بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية (تمثيل وإخراج) واستكمل دراسته بدبلومة الإخراج الدرامي في المسرح ( دراسات عليا)، وقد شارك في العديد من الأعمال منها مسلسلات : عرض خاص، مولد وصاحبه غايب، بين السرايات، مملكة أبليس ، وآخر اعماله كان مسلسل " سره الباتع " مع المخرج خالد يوسف والذي قدم خلاله شخصية قيادي إخواني ظهر في فترة ثورة 25 يناير .