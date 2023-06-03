شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى أنتونى كوين.. أقرب نجوم هوليوود لقلوب العرب وعمر الشريف وصفه بحرامى الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ3 من يونيو ذكرى وفاة أيقونة هوليوود الذى عشقه العرب أنتونى كوين، وذلك بفضل دورين من بين مسيرة طويلها شكلها الممثل الكبير اقترب بهما من القلوب العربية، ومسها عن قرب، وهما دور حمزة فى فيلم الرسالة، وعمر المختار الذى قاد الثورة ضد إيطاليا، إلا أنه ورغم هذا العشق له يشفع له كل ذلك عند النجم المصرى الراحل عمر الشريف الذى شاركه بأولى محطاته فى هوليوود فى فيلم lawrence of arabia.

عمر الشريف خلال مقابلة تليفزيونية وصف أنتونى كوين بأنه حرامى كاميرا قائلاً، "خلال كواليس فيلمنا معناً وبأحد المشاهد وجدته يبتعد ليخطف الكاميرا ويكون ظاهرا بصورة أكبر، وهى حركة معلومة عندنا كممثلين ولكن لا أحبها وعمرى ما عملتها، فاضايفت جداً وروحت اشتكيته للمخرج، وهو ما أثر سلباً على علاقتنا، حتى أخبرنى بعدها بأنه منزعج جداً مما فعلت وغير راضٍ عن ذلك، معلناً أن الأمر كان لا يحتاج لكل ذلك، وبالتالى تخاصمنا فترة، قبل أن نشترك سوياً فى عملين لاحقاً بعد سنوات أصبحت فيها علاقتنا جيداً".

وأضاف الشريف، "أنتونى كوين أخبرنى بعدها أنه صار كبير في السن، وبالتالي يحب أن يظهر بشكل ملائم لنجوميته وألا تنطفأ مع مرور السنوات مؤكداً اننى لا زلت صغيراً وفى بدايتى".