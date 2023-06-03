شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرحية "ستوكمان" على مسرح الغد بالعجوزة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح المخرج سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد، العرض المسرحي "ستوكمان"، تأليف ميخائيل وجيه وإخراج أسامة رؤوف، وهو النص الحائز على جائزة ساويرس الثقافية لعام 2019.

العرض يقوم ببطولته: ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل علي، والديكور لحمدي عطية، والإضاءة لأبوبكر الشريف، والملابس لدينا زهير، والماكياج لجهاد سعيد والموسيقي لرفيق جمال والبوستر لعادل صبري والدعاية والسوشيال ميديا لمحمد فاضل ، والعرض سيتم افتتاحه يوم الثلاثاء 6 يونيو الساعة التاسعة مساء ويستمر عرضه كل أيام الأسبوع ماعدا الاثنين على مسرح الغد بالعجوزة.

العرض فكرته فلسفية بها الكثير من العمق في الأفكار حول أحلام وطموحات وتطلعات الجنس البشري ، فهل يحقق الإنسان طموحه بطرق مشروعة أم يضر لطرق أخري، وهو ما ينتج عنه صراعا نفسيا داخليا لدي كل إنسان يحمل طموحا.