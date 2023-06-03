شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 3 أفلام سلطت الضوء على محمد على كلاى فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم السبت الـ3 من يونيو مع ذكرى وفاة لاعب الملاكمة الشهير محمد على كلاي، التى تحولت قصة حياته لعدد من الأعمال السيمائية كونه يمتلك شعبية كبيرة حول العالم، واليوم نستعرض أفضل الأفلام التى تم تقديمها عنه.

فيلم "When We Were Kings "

يعد فيلم " When We Were Kings " واحد من أبرز الأفلام التى تم تقديمها عن محمد على كلاى، فهو فيلم وثائقى إنتاج عام 1996 من إخراج ليون جاست ويدور حول مباراة الوزن الثقيل بين محمد على كلاى وجورج فورمان المشهورة باسم القتال فى الغابة، مده عرض الفيلم ساعة و 28 دقيقة .

فيلم "Ali"

فيلم " Ali " قام ببطولته ويل سميث، ويعد واحد من أبرز الأفلام التى تم تقديمها عن أسطورة الملاكمة الراحل محمد على كلاى، والعمل يرصد المراحل المختلفة التى مرت بها حياة هذا الملاكم بين عامى 1964 و1974 .

وشارك ويل سميث بطولة الفيلم جيمى فوكس وجون فواج و رون سيلفى ، ووصل مده عرض الفيلم الى ساعتين و 37 دقيقة.

فيلم " The Greatest"

ويدخل قائمة أفضل الأفلام التى تم تقديمها عن الملاكم محمد على كلاى وقد تم عرضه لأول مرة عام 1977 ، ويتناول حياة الملاكم محمد على كلاى من الفترة 1960 إلى 1974.