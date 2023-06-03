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مسيرة طويلة اختتمتها بأهم جائزة فى ألمانيا.. وفاة الممثلة مارجيت كارستنسن

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القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة الألمانية مارجيت كارستنسن عن عمر 83 عامًا بعد مسيرة فنية طويلة اشتهرت فيها ببطولتها لأفلام عديدة، منها فيلم "دموع بيترا فون كانت المريرة".

كما توالت الأعمال التي شاركت فيها مثل"الروليت الصينية" عام 1976 و"نساء في نيويورك" عام 1977.


الممثلة الراحلة

واشتهرت بنيل جوائز عديدة خلال مشوارها الفني، أبرزها عام 2019، حينما فازت عن مجمل أعمالها بجائزة جوتز جيورجه الألمانية المرموقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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