شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة طويلة اختتمتها بأهم جائزة فى ألمانيا.. وفاة الممثلة مارجيت كارستنسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة الألمانية مارجيت كارستنسن عن عمر 83 عامًا بعد مسيرة فنية طويلة اشتهرت فيها ببطولتها لأفلام عديدة، منها فيلم "دموع بيترا فون كانت المريرة".

كما توالت الأعمال التي شاركت فيها مثل"الروليت الصينية" عام 1976 و"نساء في نيويورك" عام 1977.



الممثلة الراحلة

واشتهرت بنيل جوائز عديدة خلال مشوارها الفني، أبرزها عام 2019، حينما فازت عن مجمل أعمالها بجائزة جوتز جيورجه الألمانية المرموقة.