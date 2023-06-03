شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ملامح وفستان ابنة السيسي يثير تفاعلا خلال زفاف ولي عهد الأردن والسعودية رجوة آل سيف (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - CNN)—أثارت آية، ابنة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حضورها إلى جانب والدتها، انتصار السيسي مراسم زفاف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين، الخميس.وأبرز نشطاء الفستان الذي ارتدته آية ملقين الضوء على الاحتشام والأناقة في حين ذهب نشطاء آخرون للتعليق على ملامحها والتكهن بمكان صنع الفستان.وعُقد قران الأمير الحسين ورجوة التي صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، في قصر زهران بحضور نحو 140 ضيفا من أفراد عائلات ملكية عالمية وكبار الشخصيات، قبل أن يبدأ مسير الموكب الأحمر الملكي ليطوف بالعروسين، شوارع العاصمة عمّان، وصولا إلى قصر الحسينية.وانشغل الأردنيون باحتفالات الزفاف وطقوسه التي حاكت الموروث الأردني، إلى جانب الالتزام بتقاليد العائلة الملكية الهاشمية، إلا أن تنوّع الاحتفالات بزواج الأمير الحسين بن عبدالله، حمل معه دلالات سياسية واجتماعية أردنية ترتبط بولاية العهد التي اختير لها في الثاني من تموز 2009، بوصفه النجل الأكبر للملك عبدالله الثاني.https://twitter.com/MasdduA67774/statuses/1664813265568817156https://twitter.com/ChahinazTaher/statuses/1664585463808552960.

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