شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز بعد خضوعه لقسطرة في القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز تحسنًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب، نتيجة الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا واستدعت دخوله إلى أحد المستشفيات.

ومازال طارق عبد العزيز خلال الوقت الحالي في مرحلة العلاج، كما يخضع للعديد من الفحوصات، حسب توصيات الطبيب المعالج، لتحديد طرق العلاج الفعالة للفترة المقبلة.

وكشف مصدر مقرب منه في تصريح سابق لـ ”الخليج 365” تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها، مشيرًا إلى أنه كان يجري بعض الفحوصات الطبية الدورية، والتي اكتشفت وجود مشاكل في رسم القلب، حيث كان يعاني من بعض المشاكل في التنفس وبعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، تم حجزه في الرعاية في أحد المستشفيات، لظهور مشاكل في رسم القلب الذي أجراه.

وحرص عدد من الفنانين على دعمه والدعاء له، منهم الفنان مفيد عاشور الذي نشر عبر حسابه على "فيسبوك" فيديو لطارق عبد العزيز، معلقا عليه: "صديقي وحبيبي الفنان طارق عبد العزيز، شفاك الله وعافاك، نسألكم الدعاء له بالسلامة والعافية.

يذكر أن "عبد العزيز" شارك مؤخرا في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج احمد عبد الحميد.