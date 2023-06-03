شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تحيل منير الوسيمي للتحقيق.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامى النقابة إنه من المقرر أن يتم التحقيق مع منير الوسيمي يوم الثلاثاء المقبل في المخالفات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 2007 حتى 2010 والتي كان يشغل وقتها الوسيمي منصب نقيب الموسيقيين.
وأضاف أن هناك عددًا من الشكاوى قدمها أعضاء الجمعية العمومية تطالب بالتحقيق مع الوسيمي فيما جاء بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الشكاوى مقدمة من النقيب العام الفنان مصطفى كامل، والملحن حسن إش إش، والفنانين أشرف الشهداوي وحسين الشهداوي.
وقال مؤخرًا الموسيقار منير الوسيمي أنه فوجئ بنجاح أغنية "اضحك يابو علي" للفنان الراحل سمير صبري حيث لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققته.
وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في حلقة جديدة من برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، مساء الجمعة: دخلت كلية الهندسة وكنت بحب الكيمياء والكهرباء لكن سبتها ودرست الكونسرفاتوار، وحسبت وقتها إن حياتي هنا.. زدرست اقتصاد عشان أرضي والدي، وقالي لما تشتغل في الموسيقى وأجي أخطب لك، أقول مهنتك ايه.
وكشف عن كواليس أول لقاء جمعه مع الفنانة شريهان وهي كانت عن طريق المخرج الكبير جمال عبد الحميد قائلا : "جاء لي جمال عبد الحميد إلى الاستديو وبرفقته الفنانة شريهان وكان عمرها لا يتعدي ال 16 عاما وطلب منها الغناء أمامي وكان رأيي في هذه اللحظة أنها موهوبة وبالفعل طلب مني أن أقوم بتدريبها ومن هنا بدأ التعاون الفني الذي أثمر نجاحات متتالية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز