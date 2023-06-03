شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي يتابع استعدادات التشغيل الفعلى لدار إقامة كبار الفنانين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مجلس الأمناء برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ مناقشة داخلية لاستعدادات التشغيل الفعلي لدار إقامة كبار الفنانين في مدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك من أجل البدء فعلياً في استقبال الفنانين بدار المسنين؛ وهو أحد مشروعات مؤسسة القوة الناعمة للرعاية.

وأعلن مجلس أمناء دار إقامة كبار الفنانين التابع لمؤسسة القوة الناعمة عن الخطوات النهائية التي وصلوا إليها للبدء فعلياً في تشغيل الدار.

وكان البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية قد أقام احتفالية تكريم المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، وشهدت تكريم العديد من الفنانين، منهم: الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة صفاء أبو السعود، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى.