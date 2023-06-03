خبر حزين جدًا عن الممثلة الشابة ميرهان حسين.. اعرف التفاصيل

كتب امير فتحي في السبت 3 يونيو 2023 11:52 مساءً - فاجئت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعيها بقرار اعتزالها وابتعادها عن السوشيال ميديا وذلك من خلال الاستوري الخاص بها على “إنستجرام” خلال الساعات القليلة الماضية.

ميرهان حسين تعلن اعتزال العمل بالفن

وأوضحت “ميرهان” السبب وراء منشورها قائلة: “بعد ما قدمت العديد من الأدوار التي لا تشبهني ولا تشبه موهبتي ولا تستغل أدواتي كفنانة ممثلة محترفة وحصلت على العديد من ورش التمثيل وأملك القدرة على التقليد بالأداء والصوت والشكل و الهيئة والملامح التي أجيد رسمها على وجهي بالمكياج والشعر دون مساعدة من أحد وبنفسي فقط و بأبسط الامكانيات”.

ما كتبته ميرهان حسين- الصورة من خاصية “ستوري” عبر حسابها الخاص بـ”إنستغرام”

واستكملت “وأصور بنفسي وأعمل مونتاج بنفسي لأعرض عمل مبدع بشهادة الجمهور الذي التقيه في الشارع والمول وكل مكان ليقولوا لي انتي مظلومة والله احنا نفسنا نشوفك في أعمال أكتر مناسبة لموهبتك الكبيرة، ده غير أني أملك صوت حلو وقادر على الغناء الذي أعشقه لكني تعبت ولم أعد أسعد بجملة انتي مظلومة لن أعرض موهبتي على من لا يراها ولا يقدرها ولا يحتاجها”.

ما كتبته ميرهان حسين- الصورة من خاصية “ستوري” عبر حسابها الخاص بـ”إنستغرام”

وأنهت تعليقها “وسط مصالح وشللية و موضة ومين متجوز مين ومين مصاحب مين مش مين شاطر وموهوب”.

ما كتبته ميرهان حسين- الصورة من خاصية “ستوري” عبر حسابها الخاص بـ”إنستغرام”

ميرهان حسين تعلن مقاطعة السوشيال ميديا

وكانت قد كشفت “ميرهان” عن ابتعادها عن السوشيال ميديا قائلة “اجازة مفتوحة من الـ سوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من أجل الاخرين مش هكون موجودة ولا عايزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة واللى زمان أنا عيشته لغيرى أنا دلوقتى هعيشه لنفسى، لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ماقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني سلام، تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت لذلك اعتزل”.

ما كتبته ميرهان حسين- الصورة من خاصية “ستوري” عبر حسابها الخاص بـ”إنستغرام”

معلومات عن ميرهان حسين:

ميرهان حسين هي ممثلة مصرية من مواليد 28 أكتوبر عام 1982 في مدينة القاهرة، درست وتخرجت من كلية سياحة وفنادق، قسم إرشاد سياحي من جامعة حلون ، شاركت في فيلم عمر وسلمى 2 ، الهرم الرابع ؛ فوبيا، الخلبوص، عسل أبيض، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية .

وفي عام 2008 شاركت ميرهان في البرنامج الجماهيري “ستار أكاديمي” الموسم الخامس ووصلت إلى مراحل متقدمة فيه. قبل دخولها للمجال الفني ، جمعت الصداقة بينها وبين الفنان تامر حسني وهو الذي كان السبب في ترشيحها لأول أعمالها السينمائية فشاركت في فيلم “عمر وسلمى” الجزء الثاني مع تامر ومي عز الدين ومن إخراج أحمد البدري عام 2009 .

وبعد ذلك عملت ميرهان بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت، ابن حلال، الإكسلانس، الكيف، الأب الروحي، أيوب، قيد عائلي، علامة استفهام).

آخر أعمال ميرهان حسين

يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، في الدراما كان مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال،ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد منالقاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقرارهالزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

وشاركت ميرهان حسين، مؤخراً في مسرحية “الليلة الكبيرة” التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربيةالسعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاحالدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

وسبق وشاركت ميرهان حسين أيضاً في عرض مسرحية “يا العب يا اغلس” في السعودية أيضًا، وبطولة روجينا،مصطفى خاطر، أحمد رزق، محمد ثروت، حمدي المرغني، ويزو، وإخراج أشرف زكي، وتدور أحداثها ف إطار كوميديااجتماعية غنائية واستعراضية عن قضية ميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يحرض أولاد الأخ على التخلص من ابن عمهم ليتمكنوا من الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.

يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين السينمائية كانت بفيلم “اتنين للإيجار” بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وعرض مطلع العام الجاري.

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