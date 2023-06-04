شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور وفيتوريا مدرب منتخب مصر فى حفل عمر خيرت بالصوت والضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على حضور حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت والذي أقيم اليوم بمسرح الصوت والضوء، وسط حضور جماهيري كبير، ومن بينهم: النجمة ريهام عبد الغفور، والفنان أبو، والدكتورة مريم أبو عوف، ومدرب منتخب مصر روي فيتوريا.

واختار عمر خيرت اسم "تجربة عمر خيرت" لحفل الصوت والضوء والذي قد غاب عنه لمدة ست سنوات، بمصاحبة أوركسترا عمر خيرت وتحت قيادة المايسترو ناير ناجي، ومن المفترض أن يمتلئ الحفل بالعديد من المفاجآت.