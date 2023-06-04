شاهد لأول مرة.. ابنة خالد سليم الشابة التي أخفتها عن الأنظار لأكثر من 18 عامًا.. نُسخة من والدها!

كتب امير فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 12:50 صباحاً - شارك الفنان خالد سليم، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، صورة وفيديوهات من حفل تخرج “نور” والتي قال عنها “بنتي الكبيرة”، دون أن يوضح هل يقول الأمر مجازا، خاصة وأن الجمهور يعلم أن خالد لديه فقط ابنتان هما خديجة وكنزي.

خالد سليم يحتفل بتخرج “بنته الكبيرة”

وعلق خالد: “النهاردة.. كان يوم مميز جدا ليا.. إختلطت مشاعري بشكل غريب.. بشكل عمره ما حصلي في حياتي كلها.. رغم إني ممكن في ألبوم واحد أغني أكتر من حالة ومشاعري تكون مختلفة مع كل لحن.. أو إني أدخل في فيلم أو مسلسل والشخصية يكون فيها إختلاف في المشاعر في كل مرحلة.. بس الحقيقة النهاردة أنا عيشت ٤ ساعات مليانين سعادة وخوف وفخر ودموع ومحبة وشجن.. حفلة تخرج بنتي الكبيرة نور”.

وتابع “كنت سعيد إنها وصلت للمرحلة دي بكل نجاح.. وكنت خايف عليها طول ما أنا شايفها بتتحرك قدامي.. وفخور بيها وبمحبة الكل ليها وشخصيتها الحلوة.. ودموعي والمحبة والشجن كانوا بسبب الحالة اللي كل الطلبة والمدرسين والعاملين في المدرسة كانوا فيها .. إن الدفعة دي هيمشوا ويسيبوا المدرسة ويبدأوا مرحلة جديدة ..ألف مبروك يا نور على النجاح والتفوق والتخرج.. واعرفي إني دايماً فخور بيكي.. يا حب عمري”.

الجدير بالذكر أن الفنان خالد سليم متزوج من السيدة/ خيرية عام 2011 وأنجب منها طفلتين هما “خديجة وكنزي”.

حقيقة وجود ابنة ثالثة لـ خالد سليم

من جانبه، أسدل خالد سليم، الستار على حالة الجدل المثار حول وجود ابنة ثالثة له بعد ظهوره في حفل التخرج بجوار الفتاة التي تدعى “نور” والتي وصفها بابنته الكبيرة. وهو ما دفع البعض من جمهوره ومتابعيه بترديد شائعات كونها ابنته الثالثة والبعض الآخر بأنها شقيقته الصغرى.

وقال سليم، في أحدث تصريحات له: “نور تبقى بنت أختي وهي أول بنوتة في العيلة وأنا اللي مربيها وبعتبرها بنتي مش بنت أختي بس”.

من هم أولاد خالد سليم؟

ولخالد سليم طفلتين وهما «خديجة» 10 سنوات، و«كنزي» 7 سنوات، من زوجته خيرية، التي تصف نفسها عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» ب«أم لـ2 أميرات»، ودومًا ما يظهر خالد سليم رفقة ابنتيه عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال خالد سليم

وعلى الصعيد الفني، تعاقد الفنان خالد سليم، علي أغنية جديدة تحمل اسم “مين ده” كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما وإنتاج شركة “AH media production” لآلاء لاشين ومن المقرر طرح الأغنية في موسم الصيف.

وكان آخر أعمال الفنان خالد سليم، بطولة مسلسل “حكايات الماميز” مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبه عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج ل أحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة في إطار إجتماعي.

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