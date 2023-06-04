شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يختتم حفله بالصوت والضوء بمقطوعة "فيها حاجة حلوة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وحرص على حضور الحفل عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين، منهم: المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والنجمة ريهام عبد الغفور، والفنان أبو، وصدقي صخر، والمخرج محمد العدل، والدكتورة ميرفت أبو عوف، ومدرب منتخب مصر روي فيتوريا.
واختار عمر خيرت اسم "تجربة عمر خيرت" لحفل الصوت والضوء والذي قد غاب عنه لمدة ست سنوات، وقد امتلأ الحفل بالعديد من المفاجآت.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقيم فيها الموسيقار العالمي حفلا بمسرح الصوت والضوء فلقد كانت أولى حفلاته في عام 2017، بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 في حفل الأنامل الذهبية، ولكن هذه المرة سيكون الحفل له طابع مختلف كما أكد القائمون على الحفل، والذي سيقدم من خلاله خيرت أكثر من 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء تاريخية لم تقدم من قبل، ويستوعب عدد 3200 كرسي.
من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.
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