تجاوزت المليون!!.. هدية حمو بيكا لـ زوجته شمس بعيد ميلادها تصدم الجمهور؛ لن تتوقعوا ماهي؟

كتب امير فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 02:44 صباحاً - أثار مغني المهرجانات الشعبية في مصر حمو بيكا ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هديته لزوجته بمناسبة ذكرى ميلادها.

وأعد حمو بيكا احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى ميلاد زوجته، وأظهرت مقاطع فيديو بعض أجوائها، إذ أحضر لها قالبا كبيرًا من “الكيك”.

هدية حمو بيكا لـ زوجته شمس

ظهرت زوجة حمو بيكا مرتدية “إكسسوارات ذهبية” كبيرة الحجم، وأطلت بزي أبيض، ورقصت مع زوجها على أغنيات المطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقدم مغني المهرجانات المصري هدية ثمينة إلى زوجته، عبارة عن سلسلة ضخمة من الذهب، ومشغولات ذهبية أخرى عبارة عن خواتم.

وحرص حمو بيكا على وضع هديته على رقبة زوجته، وألبسها الخواتم الذهبية، وسط تفاعل وحماس كبير من الحضور والمهنئين في الاحتفالية.

وأطل حمو بيكا في الاحتفالية بإطلالة بيضاء تماشيًا مع إطلالة زوجته، وظهر هو الآخر مرتديًا “إكسسوارات” كثيرة من الذهب في يديه وعلى صدره.

تعليقات الجمهور

وجاءت تعليقات الجمهور الذي انتقد زوجة حمو بيكا برقصها وذهبها، كالتالي: “هو عيد ميلاد ولا هو عروض ذهب” ، “أخبار الضرائب إيه” ، “الذهب اللي لابساه” ، “هو عيد ميلاد ولا فرح بنقطة” ، “هو إيه كمية الدهب دي ده يجوز شباب مصر اللي مش عارف يكون نفسه” ، “ده بينقط بالـ 200” ، “سبحان الله ولما كان تعبان يقول عيشي انقطع”.

حمو بيكا.. عاشق الذهب

وفي لقاء تلفزيوني سابق، تحدث حمو بيكا عن ارتباطه وزوجته بالذهب، قائلًا إن زوجته أهدته هدية ثمينة عبارة عن “سلسال من الذهب”.

وأضاف بيكا خلال لقائه في برنامج “الترابيزة” على شاشة “الشمس”، أنه يحب ارتداء الذهب، وزوجته أهدته مشغولات ذهبية ثمنها 130 ألف جنيه، كما أهداه أحد الأصدقاء مشغولات ثمينة باهظة الثمن.

وأشار حمو بيكا إلى أنه أهدى مواطنه المغني الشعبي رضا البحراوي خاتمًا يحمل رمز الأسد، وآخر يحمل رمز التاج، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يؤمن بوجود الحسد لأنه “مذكور في القرآن”.

آخر أعمال حمو بيكا

تعتبر أغنية حمو بيكا (حبيبي ده) هي آخر اعماله جاءت بالتعاون مع عمرو الجزار وأميرة الذهب ومن توزيع غيتو الدخلاوي.

منع حمو بيكا من الغناء

وأقيم شهر مايو الماضي دعوى ضد نقيب الموسيقيين بإلزامه بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

تفاصيل الدعوى

وقررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية للنقابات، حجز دعوى إلغاء قرار المهن الموسيقية بحظر مطربي المهرجانات، للحكم بجلسة 27 أغسطس .

وقال المحامي هاني سامح، إنه استند في دعواه إلى أن قرار منع مطربي المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، مؤكدا أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة على الفنانين غير المقيدين بالنقابة، مشيرا أيضًا إلى أن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد في قانون النقابة، وانه يتم التحايل عليها من قبل بعض الموسيقيين.

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