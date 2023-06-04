تعليق غريب من حورية فرغلي بعد عرض الزواج عليها من مهندس بمهر 2.5 مليون دولار!

كتب امير فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 02:44 صباحاً - في ردها الأول على عرض الزواج الذي قدمه المهندس أحمد حجازي بمقابل مهر مليون دولار بعد أزمتها الأخيرة مع نزار الفارس والجدل المثار حول خطوبتهما، قالت الفنانة حورية فرغلي في تصريح صحافي: “أنا لا أعلم شيئاً عن هذا الموضوع”.

وتابعت حورية فرغلي تعليقها على الأمر: “فوجئت بهذا المهندس الذي طلبني للزواج لأني بعيدة كل البعد عن السوشيال ميديا لأن حساباتي الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ولاية مديرة أعمالي السابقة”.

أول تعليق من حورية فرغلي على عرض الزواج مقابل مليوني دولار

متابعة: “مش عايزة ترجعهالي غير لما أديها 200 ألف جنيه بس أنا مش هسيب حقي وهي أصلا ولا جابتلي عرض ولا عملتلي حاجة علشان أديها 200 ألف جنيه”.

حورية فرغلي تنفي خبر خطبتها من نزار الفارس

وعلّقت حورية على مقطع الفيديو الذي نشره الإعلامي نزار الفارس في وقت سابق وهو يطلبها للخطوبة على الهواء قائلاً: “أنا على الهواء بتقدم ليكي وبتشرف مبروك عليكي أنا”، قائلة: “هذا الفيديو مش خطوبة”، متسائلة:” هل أهلي كانوا متواجدين في الفيديو هل كان فيه ورد في خطوبة من غير وجود الأهالي والفيديو اللي نشره دا مكنش فيه غير مصورين برنامجه فقط”.

حورية فرغلي والإعلامي نزار الفارس

وكان أحد المهندسين ويدعى أحمد حجازي قد تقدم للزواج من حورية فرغلي، حيث كتب على حسابه بـ”فيسبوك“: “أتقدم أنا المهندس أحمد حجازي بعرض زواج للفنانة الجميلة حورية فرغلي مقابل مهر ومقداره 2.5 مليون دولار أمريكي عدًّا ونقدًا وذلك بعد التنمر الذي تعرضت له من قبل أحد المذيعين”.

حورية فرغلي والمهندس أحمد حجازي الذي عرض عليها الزواج مقابل 2.5 دولار

وتابع: “الإعلامي ادعى أنه لا أحد يرغب في الزواج بها! كيف لا أحد يرغب وأنا المهندس حلم فتيات الوطن العربي أرغب في الزواج بها وعلى سنة الله ورسوله، والرجاء توصيل عرض الزواج الجدي للفنانة وفي انتظار ردها”.

حورية فرغلي تكشف عن صعوبات في حياتها

وقالت حورية فرغلي، في تصريح صحفي: «عشت فترات طويلة من حياتي صعبة، بدأت منذ ولادتي، حيث انفصلا والدي عن والدتي بعد أيام من مولدي، وعشت معظم طفولتي مع والدي وزوجته في الخارج، ولم أشاهد والدتي لمدة 7 سنوات، وهذا أثر عليا بشكل كبير».

وأضافت حورية فرغلي: «من الصعوبات التي واجهتني عندما انكسرت أنفي بعد سقوطي من فوق حصان، ودخلت في رحلة علاج طويلة وعمليات مستمرة، فأنا أعشق الفروسية منذ كان عمري 9 سنوات، ولكن كسر أنفي غيّر من شكلي، وتعرضت للتنمر من بعدها بصورة كبيرة، فقد وصل عدد العمليات الجراحية إلى 27 عملية».

حلم الأمومة لـ حورية فرغلي

وعن حلمها بالأمومة، قالت: «لم يكن لدي قدرة على الإنجاب، لأن الرحم لا يستطيع أن يحمل طفلا، لذلك اتجهت إلى تبني طفل، وبحمد الله سبحانه وتعالي على كل شيء مر في حياتي».

أحدث أعمال حورية فرغلي

على الرغم من التخبط الكبير في الحياة الفنية لـ حورية فرغلي خلال السنوات الماضية، على إثر الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وأثرت على نشاطها الفني بشكل كبير، إلا أن حورية إستطاعت خلال هذا العام أن تتجاوز أزمتها بنسبة كبيرة، وتعود للساحة الفنية بقوة، من خلال عدة مشاريع فنية.

عودة الفنانة حورية فرغلي في هذا العام من المقرر انها ستكون من خلال بـ 4 أعمال تتنوع بين الدراما والسينما.

ومن أول وأبرز هذه الأعمال، هو مسلسل تلاتيني وكان من المقرر عرضه في رمضان 2023 المنقضي، والذي سيجمعها لأول مرة مع نبيلة عبيد، إضافة إلى مسلسل “المدينة الجامعية”، كما ستشارك قريبا في ببطولة فيلمين.

وكانت حورية قد طرحت مؤخرا أغنية تحمل اسم “القطة السافلة” بمشاركة مطرب الراب جيفارا بابلو، وهي كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع مشترك بين جيفارا بابلو وميدو راشد، وتعد هذه المرة الأولى للفنانة حورية فرغلي فى مجال الغناء.

يُذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل أيام، شاركها فيه كل منشيرى عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، محمد مغربي

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