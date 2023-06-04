تقبيل بسمة بوسيل لـ شاب مفتول العضلات يحرق قلب تامر حسني.. المفاجأة بهويته!!

كتب امير فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 02:44 صباحاً - حرصت المطربة المغربية بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، على حضور حفل زفاف الفنانة الشابة ميرنا نور الدين على مدرب اللياقة البدنية المعروف عمر عطية، المقام قبل ساعات في فيلا كبرى بمنطقة الشيخ زايد.

بسمة بوسيل ترقص في زفاف ميرنا نور الدين

وظهرت بسمة بوسيل وهي ترقص على بعض الأغنيات، كما باركت للعريس بالقبلات والأحضان، وأطلت بفستان أسود اللون، بصيحة الأوف شولدر، واعتمدت تسريحة شعر مرفوع، مع ميك أب هادئ.

بسمة بوسيل في فرح الفنانة ميرنا نور الدين

وغنت “بسمة” بدي طير ورقصت مع العريس والعروسة، في أول ظهور رسمي لها بعد الطلاق من النجم تامر حسني

بسمة بوسيل في فرح الفنانة ميرنا نور الدين

وحرص أيضًا العديد من الفنانين على حضور حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين ومدرب اللياقة البدنية عمر عطية، ومنهم المنتج أحمد السبكي والفنانة لقاء سويدان والفنانة التونسية فريال يوسف والفنان علي ربيع والكاتبة إنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف.

ويُشار إلى أن العروسين ميرنا نور الدين وعمر عطية، أقاما حفلًا لعقد قرانهما قبل يومين، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط، وظهرت ميرنا نور الدين فستانًا باللون الأبيض مع أكمام طويلة شفافة.

عودة بسمة بوسيل للغناء

ومن ناحية أخرى، تعود الفنانة بسمة بوسيل للغناء بعد اعتزالها، بعد طرحها كوفر أغنيتها الأخيرة حب وعهد جديد، التي كانت بمثابة عودتها للغناء بعد أزمة طلاقها من الفنان تامر حسني، بينما كشفت أنها تتعرض لحرب كبيرة، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: شكل فيه ناس الكوفر الأخير زعلها جامد.. وبيحاولوا يمسحوا كل شيء من على صفحتي.

أزمة بسمة بوسيل وهالة عمر

وتصدر اسم الفنانة بسمة بوسيل محركات البحث في الأيام القليلة الماضية، بسبب هجومها على هالة عمر منسقة أعمال الفنان تامر حسني التي احتفلت بزفافها مؤخرًا، وكتبت بسمة على صورة زفاف هالة: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة”.

وخرجت “بوسيل” عن صمتها، وأوضحت أن مديرة أعمال زوجها الفنان تامر حسني سبب رئيسي في انفصالهما، إذ كتبت عبر استوري آخر على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: كانت سببا في خراب البيت.. احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك.

بوسيل تعلن انفصالها رسميًا عن تامر حسني

وكانت قد أعلنت بسمة بوسيل عن انفصالها رسميًا من زوجها السابق تامر حسني يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد تامر الخبر بنشره خبر الانفصال عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح تامر حسني عقب انفصاله عن بسمة بوسيل أن النهايات أخلاق وأنه سيظل الدعم والسند لها على الرغم من الانفصال ولاقت كلمات تامر إعجاب متابعيه وجمهوره مؤكدين على احترامه وتقديره لزوجته السابقة بالرغم من الانفصال.

بوسيل وتامر حسني يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما تاليا

العلاقة بين بسمة بوسيل وتامر حسني كانت على ما يرام بعد طلاقهما، إذ احتفل الفنان تامر حسني مع طليقته بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى تاليا.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتامر حسني مع أبنائه وبسمة وهو يمزح معهم ويغني أغنية عيد الميلاد، وظهرت التورتة على شكل كرة قدم وعليها شعار اتحاد كرة القدم.

وحرص الثنائي تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل على الغناء لابنتهما تاليا خلال حفل عيد ميلادها الذي شهد حالة من السعادة والبهجة.

قصة حب وزواج تامر حسني وبسمة بوسيل

قصة حب وزواج تامر حسني وبسمة بوسيل تعود إلى عام 2012، حيث قال تامر في أحد اللقاءات التليفزيونية: “بسمة كانت صوري في غرفتها، وكان عندها حلم منذ صغرها، ومرة جابت لي كشكول فيه صوري، وكانت بتتعامل معايا كأني خطيبها أو زوجها المستقبلي وكاتبة لي كلام حب”.

وأضاف تامر حسني إن بداية شرارة الحب كانت بعد رؤيته لها فى إحدى حفلاته الغنائية بالمغرب، قائلا: “كانت تتمنى الغناء برفقتي ومن هنا كانت البداية”.

وعلى مدار الأشهر الماضية واجه تامر وبسمة الكثير من المشكلات، وهو ما جعل خبر الطلاق يتردد كثيرا وأصبح خبر انفصالهما اليوم ليس مفاجأة.

يُذكر أن تامر حسني يواصل حاليًا تصوير أحدث أعماله السينمائية “فيلم تاج” ضمن أول سلسلة لأفلام الأبطال الخارقين والمقرر الإعلان عن ميعاد طرحه في السينمات خلال العام الجاري

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