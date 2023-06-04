شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر بطلاً أمام مى عمر فى مسلسل "نعمة الأفوكاتو" والتصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم أحمد زاهر على المشاركة في بطولة مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة النجمة مى عمر، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، والمكون من 15 حلقة، والمسلسل قصة وتأليف محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى، وإنتاج مها سليم وكان قد أعلن محمد سامى أن المسلسل سيبدأ تصويره خلال الأسبوع الثانى من من الشهر الجارى.





وتقدم مى عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.

يشار إلى أن آخر أعمال مى عمر مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.

وكان آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "سوشيال" وشارك في بطولته كلا من ميرنا نور الدين، شاهين، فرح الزاهد، جيهان خليل، واخرون، إخراج رؤوف عبد العزيز.