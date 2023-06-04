أول ظهور لابنة باسل خياط بعد أن كبرت والجمهور مصدوم: “معقولة هذه من أم سورية”!

كتب امير فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 03:50 صباحاً - تداولت إحدى الصفحات المعنية بنقل أخبار المشاهير مجموعة من الـ صور الجديدة لـ زوجة الفنان السوري باسل خياط من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا برفقة ابنتها الصغرى إيزابيل بعد أن كبرت.

وتألقت السيدة ناهد زيدان مع طفلتها بـ فستان كلاسيكي لامع باللون الأسود، وظهرت في إحدى الصور وهي تحتضن ابنتها وتمسك يدها.

أحدث ظهور لـ إبنة باسل خياط

وحازت إطلالة زوجة الفنان السوري وابنتهما على إعجاب النشطاء والمتابعين الذين أشادوا بـ جمال الأم وابنتها وأجمعوا في معظمهم على الشبه الكبير الذي يربط الطفلة الصغيرة بوالدها.

بينما استغل البعض المنشور للتغزل بـ تجم الدارما السورية وبطل الاعمال العربية المشتركة، وجاء في التعليقات:” البنت نسخة عن باسل أمورة”، و” أنا بحب باسل كتير وعيلته حلوة.. ربي يهنيهم”، و” الله يسعدهم ويهنيهم”، و ” جمالها نادر.. معقولة هذه أمها سورية؟”.

أولاد باسل خياط

يُذكر ان باسل خياط وزوجته ناهد زيدان رزقا بصبي يدعى “شمس” ويبلغ من العمر حوالي 11 عاما، ورزقا بطفلتهما “ايزابيل” في اكتوبر 2018.

راهن الجميع على فشل زواجه بعد العام الأول، لكن زواجه استمر مدة 10 سنوات، وعن زوجته يقول: “أنا لا أحب زوجتي، هي تمثّل لي ما هو أسمى من الحب، وجودي من وجودها، تحدث بيننا مشاكل، لكنني واثق من أنّ لدينا المقدرة لحلّها”.

باسل خياط يتألق في مسلسل “الثمن”

هذا ويحقق الممثل السوري باسل خياط حالياً نجاحا لافتا بدوره في “مسلسل الثمن“، والذي هو النسخة العربية من المسلسل التركي “ويبقى الحب” وعرف المسلسل أيضاً بإسم “ألف ليلة وليلة”، ويخوض فيه خياط البطولة إلى جانب الممثلين رزان جمال ونيكولا معوض وسارة أبي كنعان ورفيق علي أحمد وصباح الجزائري ورندة كعدي وغيرهم من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

أحداث المسلسل نجحت خلال الأيام الماضية وحتى وقتنا الحالي في استقطاب جمهور أكبر لمشاهدتها، ويصبح العمل الدرامي اللبناني ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، ضمن قائمة منصة «شاهد vip» العربية.

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