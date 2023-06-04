شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نعمة الأفوكاتو.. 4 أعمال درامية جمعت مي عمر وأحمد زاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الفنان أحمد زاهر مع الفنانة مي عمر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، من إخراج محمد سامي، ومن المقرر أن يبدآ تصوير العمل خلال الأيام المقبلة، كما يشهد هذا العمل التعاون الخامس بينهما.

وكان التعاون الأول بين الثنائي مي عمر وأحمد زاهر خلال مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، والذي أولى تجارب التمثيلية، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، طارق لطفي، روجينا، خالد سليم، رزان مغربي، وفاء سالم، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

وبعدها بعام كان التعاون الثاني بينهما في مسلسل "كلام على ورق"، بطولة هيفاء وهبي، ماجد المصري، حسين الإمام، احمد صلاح السعدني، تأليف أحمد وائل، ومحمد سيد بشير، إخراج محمد سامي.

كما شاركا في مسلسل "ولد الغلابة" عام 2019، وهو من بطولة أحمد السقا، إنجي المقدم، إدوارد، كريم عفيفي، سلوى عثمان، هبة مجدي، وغيرهم من الفنانين، تأليف أيمن سلامة ومحمد سامي، إخراج محمد سامي.

وفي عام 2020، قاما الثنائي أحمد زاهر ومي عمر بالتعاون مجددا في مسلسل "لؤلؤ"، وشاركهما بطولته إدوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، نيرمين الفقي، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة مي عمر سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.