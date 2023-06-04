شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو زيد يطرح أغنيته الجديدة "إشاعات".. 8 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح المطرب كريم أبو زيد أحدث أغانيه التي تحمل اسم "اشاعات" يوم 8 شهر يونيو الحالي، وهي أغنية سينجل قام بتسجيلها في أحد أستوديوهات منطقة "الدقي"، وهى من كلماته والحانه وتوزيع ساسو.

وقال الفنان كريم أبو زيد إن أغنية "إشاعات" تدور فى إطار درامى هادف حول أكذوبة الشائعات التى تنتشر عبر ألسنة بعض الأشخاص ذوي الفقر الأخلاقى ليقع فى صدقها بعض البشر، لافتًا إلى ذلك بسرد كلماتها شبابى ذات إيقاع موسيقى سريع حول عصر السوشيال ميديا وغيرها مشيرًا إلى الخوف من انتشار ظاهرة الشائعات والأكاذيب دون الوقوف على مستند لنشرها لتسبب الكثير من النتائج الخاسرة، مؤكدًا أنه على الإنسان أن يراجع ضميره قبل أن ينشر هذه الشائعة وغيرها.

وكانت آخر الأعمال الموسيقية للمطرب كريم أبو زيد ديو غنائى مع المطرب الشعبى شحته كاريكا على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ايزي ايزي" وهو من كلمات كالوشا وألحان وليد العطار وتوزيع إسلام ساسو وإخراج محمد العوادلى وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب فى شهر مايو الماضى وتخطى حاجز المليون مشاهدة لحين ذات الوقت.