شكرا لقرائتكم خبر عن فارس كرم يستعد لطرح "عالسريع" ثانى أغنيات ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان فارس كارم، أغنية جديدة بعنوان "عالسريع" وهى ثانى أغنيات البومه الذى يحمل اسم "فارس كرم 2023"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ.

وطرح فارس كرم أولى أغاني ألبومه الجديد "فارس كرم 2023" بعنوان "يسقط كل حدا"، وهي من كلمات رياض العلي، وألحان علي حسون، وتوزيع عمر صباغ، وصوّرها كليب مع المخرج جاد شويري.

يذكر أنّ ألبوم فارس كرم الجديد يضم 6 أغنيات باللهجة اللبنانية، ومن المقرّر أن يطلق الأغاني تباعاً وبشكل أسبوعي، حتى تحصل كل أغنية على وقت كافى لتحقيق نجاحها على المنصات.

وكان المطرب اللبناني فارس كرم، طرح أغنية بعنوان "هالله هالله يا دني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج سام كيال.

يذكر أن آخر ألبومات فارس كرم، ألبوم "44:36" والذى تضمن 12 أغنية وحقق نجاحاً كبيراً، ومن أغاني الألبوم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك".