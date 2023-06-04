شكرا لقرائتكم خبر عن طارق النهرى يشارك فى مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان طارق النهرى في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مى عمر، والمكون من 15 حلقة وإخراج محمد سامى، وإنتاج مها سليم، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد فريق العمل حاليًا جلسات عمل مكثفة للوقوف على كل التفاصيل النهائية وترشيح الأبطال بجانب مى عمر قبل بدء التصوير.

وتقدم مى عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.

وأكد مؤخرا الفنان طارق النهرى أنه طوال مسيرته الفنية سواء بالدراما أو السينما لم يلقَ حفاوة واحتفاء بدور مثلما حصل معه في مسلسل "جعفر العمدة" مؤكدًا أن العمل حقق نجاحًا كبيرًا بشهادة الجميع، قائلاً خلال تصريحات لتليفزيون الخليج 365: " شخصية حمادة فتح الله كانت مركبة وصعبة للغاية، وكنت بروح أقعد في اللوكيشن لوحدي عشان أعيش الحالة".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا.