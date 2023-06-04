شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز.. الفنان الشامل وقصة حصوله على ماجستير فى النحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الرابع من يونيو مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا قبل سنوات وتحديداً فى عام 2016، مخلفًا حالة كبيرة من الحزن لمحبيه، ممن أجبرهم على احترام موهبة نادرة تمكن من خلالها فى لعب كل ألوان التمثيل، من الكوميديا إلى التراجيديا مقدمًا أدوارًا معقدة للغاية، وترك بصمة مع كل دور يقدمه حتى صار بالنسبة لجمهوره "الساحر"، الذى يخطف أنظارهم مع كل عمل جديد يقدمه.

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على الفنان الراحل، من خلال عدة معلومات عنه قالها على لسانه فى حوار نادر، وكشف من خلاله عن سر حبه للنحل بصفة خاصة وعلاقته به، وكيف بدأت تلك العلاقة.

وقال الساحر محمود عبد العزيز خلال مقابلة تليفزيونية إنه حينما تخرج وعمل بمعهد البحوث رأوا فيه أنه لا يحب التواجد بصورة مكتبية طوال اليوم قائلاً "طول عمرى ما بحبش حكاية إنى أبقى موظف أروح أمضى الساعة 8 وامشى بعدها الساعة 2، علشان كده ودونى المناحل فيما بعد علشان أنطلق فيها".

وأضاف "دراستى في كلية زراعة جامعة الإسكندرية، كنت باخد كورس نحل لأن تخصصى كان حشرات من السنة الثالثة، وبعد ما خلصت الكلية عملت دراسة ماجستير في النحل، ولاقيته عالم تتجلى فيه صور الخالق سبحانه وتعالى، حتى اللى مش مؤمن أوى لما يشوف النظام اللى عامله ربنا فى النحل سيؤمن".