شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام مؤكد طرحها بدور العرض فى عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق السينما عدة أفلام مقرر طرحها في دور العرض السينمائى بموسم عيد الأضحى المقبل والتى تأكد طرحها فى شباك التذاكر بحسب مسؤلي السينمات، حيث تتنافس أكثر من فيلم على إيرادات الموسم، حيث يتضمن الموسم وجبة دسمة ما بين الأكشن والكوميديا والتراجيديا وخلافه، ويرصد ”الخليج 365” خلال التقرير التالى الأفلام المشاركة في الموسم السينمائى وهى كالتالى:

البعبع

فيلم البعبع بطولة النجم أمير كرارة، ويشارك في بطولته النجمة ياسمين صبرى، ونجما الكوميديا محمد عبد الرحمن ومحمد أنور، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى فيلمز وأحمد بدوى .

بيت الروبى

يعود النجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز إلى الكوميديا من خلال فيلم "بيت الروبى" ويشارك في بطولة الفيلم كلا من نور اللبنانية وتارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من إخراج بيتر ميمى.

مستر إكس

مستر أكس هو أحد أفلام الموسم الكوميديا وهو بطولة النجم أحمد فهمى، ويشارك في الفيلم عدد من الفنانين مثل هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أوس أوس، رحاب الجمل، محمود حافظ.، والفيلم يجمع عدد من ضيوف الشرف لم يتم الإفصاح عنهم حتى الأن .

تاج

يقدم النجم تامر حسنى فيلما جددياً بعنوان "تاج" وهو أول فيلم سوبر هيرو" ويشارك في بطولته كلا من دينا الشربينى، وهالة فاخر، وليلى عز العرب، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من اخراج سارة وفيق .