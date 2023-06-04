شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنان سامح حسين فى مهرجان تطوان الدولى لمسرح الطفل بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل بالمغرب خلال دورته الـ 14 النجم الكوميدي سامح حسين كأحد أهم نجوم الكوميديا في مصر الذين يرسمون البسمة على وجوه الجمهور وبخاصة الأطفال .

تكريم الفنان سامح حسين جاء في دورة من عمر هذا المهرجان يتم خلالها الاحتفاء أيضا بالنجم الكوميدي الراحل سمير غانم كأحد أيقونات الكوميديا في الوطن العربي والذي كانت له أيضا اعمالا كثيرة قدمها للأطفال وساعد في رسم البسمة علي وجوههم .

كان الفنان سامح حسين، قد شارك أهالى شمال سيناء فرحة أعياد ذكرى التحرير الـ41، والعيد القومى للمحافظة، وقضى ساعات وهو فى طريقه للعريش بين أهالى قرية الروضة والتقى خلال زيارته بأسر شهداء الروضة وقام بزيارة مسجد شهداء الروضة.

الفنان سامح حسين هو أحد نجوم الكوميديا في الوطن العربي ، وصاحب موهبة تلقائية ويجيد أيضا تقديم التراجيديا وظهر ذلك من خلال عدة أعمال قدمها في السينما والدراما التليفزيونية ، وهو درس في كلية الحقوق ثم التحق بكلية الىداب قسم مسرح، كما تخرج من مركز الأبداع بدار الأوبرا، التي قدم من خلالها عدة مسرحيات من اخراج خالد جلال ، وكانت بدايته الحقيقية في مسلسل سيت كوم مصري هو " راجل وست ستات" وقدم خلاله دور رمزى الشاب الغبي الساذج ابن عم (عادل) (قام بدوره أشرف عبد الباقي)، حيث احبه الجمهور جدا واشتهرت جملته الشهيرة بالمسلسل "دووولة حبيبى " وأصبح أحد النجوم الأساسين في نجاح المسلسل. وزاد المسلسل من شهرته فقام بالاشتراك في العديد من الافلام وقام بمشاركة البطولة مع أحمد مكي في فيلم إتش دبور، وبعده توالت نجاحاته وقدم البطولة المطلقة في السينما والمسرح والتليفزيون وكانت آخر اعماله المسرحية مسرحية " حلم جميل " علي المسرح العائم .