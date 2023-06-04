شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز فى ذكرى ميلاد والده: وحشتنى يا أغلى وأحن وأطيب حاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز ذكرى ميلاد والده النجم الراحل محمود عبدالعزيز، عبر حسابه على إنستجرام، معبرا عن اشتياقه الشديد له. وكتب محمد محمود عبد العزيز، "4 يونيو وزى كل سنة فى يوم ميلادك لازم أكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب يا حاج، والسنة دى بقى حفيدتك بتبوس إيدك وتقولك كل سنة وحضرتك طيب".

وأضاف، "بنحبك وواحشنا يا أغلى وأحن وأطيب خلق الله، يا أبويا وأخويا وصاحبى وسندى وضهرى جوايا أحاسيس وكلام من كترهم مش عارف أعبر عنهم، بس انا متأكد إنك كالعادة حاسس بيا وفاهمنى وعارف اللى جوايا من غير ما افتح بقى".

ولد محمود عبد العزيز فى 4 يونيو عام 1946 بالإسكندرية، وواصل تعليمه حتى حصل على ماجستير فى تربية النحل، لكنه قرر تغيير مسار حياته كليا واتجه لعالم الفن ويعد أحد الفنانين الذين تركوا بصمة فى السينما والدراما، فاستحق لقب ساحر السينما المصرية والعربية.

بدأ مشواره الفنى مع التليفزيون وتحديدا فى 1973 بمسلسل "الدوامة"، وسريعا اتجه إلى السينما وشارك فى أفلام كبيرة مثل "الحفيد"، وفى 1987 سجل بصمته الأبرز بدوره فى مسلسل "رأفت الهجان"، وفى التسعينيات بلغ قمة تألقه مع فيلم "الكيت كات" ونال عنه جوائز محلية ودولية.

وفى مطلع الألفية الجديدة عاد إلى التليفزيون بمجموعة من المسلسلات مثل "محمود المصرى" و"باب الخلق" و"جبل الحلال" و"رأس الغول"، وفى رصيده الفنى بطولة ما يقرب من 84 فيلما، من أشهرها "البرىء" و"سوق المتعة" و"إبراهيم الأبيض".