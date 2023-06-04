شكرا لقرائتكم خبر عن سما إبراهيم بديلاً لـ لوسى فى مسرحية "الحفيد" على المسرح القومي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بروفات مكثفة تقوم بها الفنانة سما إبراهيم على المسرح القومى من أجل المشاركة في مسرحية "الحفيد" كبديل للفنانة لوسي، حيث إن هناك نية لدى المسرح القومي في إعادة عرض المسرحية بعد توقفها نتيجة خلافات ومشاكل بين مخرج المسرحية يوسف المنصور وبطلتها السابقة الفنان لوسي.

مسرحية "الحفيد" مأخوذة عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، حيث سبق وجرى تقديمها خلال فيلم "الحفيد" عام 1974، وهذه المرة الأولي التي تقدم فيها في شكل عرض مسرحي.

ويناقش العرض العادات والتقاليد الأسرية بشكل كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الأسرة المصرية التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير الذي يتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.

شارك في المسرحية حين عرضها في الموسم الأول لها عدد كبير من أبناء المسرح القومي وعلى رأسهم تامر فرج، عادل عفر، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،يوسف المنصور،رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، ندا عفيفي، وعبدالباري سعد وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.