شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى وأحمد وفيق فى لجان تحكيم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، عن لجنتي تحكيم المسابقتين الرسميتين للأفلام الطويلة والقصيرة لدورته الرابعة، التي ستعقد في الفترة من 16 إلى 23 يونيو الجاري.

ووقع اختيار اللجنة المنظمة للمهرجان على المخرج التونسي الكبير رضا الباهي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، ويمتلك المخرج رضا الباهي تاريخا طويلا مليئا بالجوائز والمشاركات الهامة في كبرى المهرجانات السينمائية، حيث شارك في مهرجان كان السينمائي الدولي سنة 1977 بفيلمه الأول "شمس الضباع" ضمن قسم "نصف شهر المخرجين"، ويعد فيلم "جزيرة الغفران" أحدث أعماله وتم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 2022 .

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة كل من الممثل المغربي مالك أخميس، والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم، والنجمة يسرا اللوزي، والممثل السوري الفلندي شروان حاجي .

أما لجنة مسابقة الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة فترأسها المخرجة والسيناريست السعودية هناء العمير، وتضم النجم أحمد وفيق والممثلة المغربية حسناء المومني .

وقالت الإعلامية فاطمة النوالي آزر رئيسة المهرجان" تشهد الدورة الرابعة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي مسابقتين رسميتين للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والقصيرة وعروض أفلام خارج المسابقة ضمن البانوراما المغربية والعربية بالإضافة إلى تكريمات لصناع السينما المغاربة والعرب وماستر كلاس وندوات وورش تدريب للشباب .