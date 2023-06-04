شكرا لقرائتكم خبر عن هل أصيب جيمى فوكس بـ عمى وشلل نصفى؟.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم نقل الممثل العالمى جيمي فوكس إلى المستشفى عندما كان في أتلانتا، جورجيا، لتصوير فيلمه القادم Back in Action، الذى سيطرح على منصة نيتفلكس، وكانت قد أعلنت ابنة جيمي مؤكدة أن الممثل يواجه "مضاعفات طبية" دون تحديد أسبابها، إلا أنه أعلن صحفى يدعى A.P Benza أن الممثل "مشلول".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "pinkvilla"، أدعي الصحفي A.P Benza الآن أن صحة الممثل ساءت بسبب "جلطة دموية في دماغه"، وأضاف الصحفي أن الجلطة أدت إلى إصابة جيمي "بالعمى والشلل الجزئي".

وقال الصحفي إن مصدرًا ذا مكانة مقربة من عائلة فوكس أكد أن السبب وراء مرض فوكس الغامض كان لقاح فيروس كورونا، وأضاف أيضًا أنه تم الضغط على الممثل لأخذ اللقاح.



جيمي فوكس

وصرح Benza قائلا:" أصيب جيمي بجلطة في دماغه بعد أخذه للحقنة، الذى لم يكن يريد أن سحصل عليها، لكن مع تصوير الفيلم الجديد كان لابد أن يقوم بأخذها، وبالتالي تسببت الجلطة الدموية في المخ في تلك المرحلة في إصابته بالشلل الجزئي والعمى".

لم يتم تأكيد أي من المعلومات أو التحقق منها حتى الآن، ومصداقية المعلومات لا تزال غير محددة حيث يصر الصحفي على أن المعلومات تم تقديمها له من قبل شخص مقرب من عائلة فوكس، التي تحاول أن تبقى الخبر طى الكتمان.

وذلك بعدما كشفت كورين فوكس، ابنة فوكس، عن معاناته من أزمة صحية خطيرة، وأكدت كورين أن والدها يخضع للعلاج الطبى المكثف حاليا دون الكشف عن طبيعة ما يعانيه والدها صحيا.

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، نشرت كورين فوكس، ابنة جيمى فوكس، عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام بيانا من عائلة "فوكس" جاء فيه: "نخبركم للأسف بأن والدنا جيمى فوكس يعانى من أزمة صحية وصعوبات طبية، إلا أن التحرك السريع فى التعامل مع حالته أفاد بدفعه إلى طريق التعافى والشفاء مما يعانى منه".

وتابعت عائلة جيمى فوكس فى بيانها: "نعلم قدر محبتكم له، ونقدر دعواتكم له لتجاوز تلك المحنة الصحية، ونأمل فى الخصوصية لصعوبة اللحظات الراهنة".