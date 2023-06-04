أنت قبيح أخلاقيًا.. مفيدة شيحة تفتح النار على زميلها الإعلامي الشهير بسبب فنانة

كتب امير فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 03:50 مساءً - شنت الإعلامية مفيدة شيحة، حملة نقد لاذع ضد المذيع العراقي نزار الفارس صاحب شائعة خطوبة الفنانة حورية فرغلي، مشيرة إلى أن هذا الأمر ضد أخلاقيات العمل الإعلامي.

وقالت شيحة، مقدمة برنامج الستات، عبر قناة «النهار وان»، مساء الأربعاء الماضي، إن المذيع عراقي، وليس مصريًا، وبعد أن أنهى الحوار قرر هذا الأمر بهدف التريند.

تعليق مفيدة شيحة على شائعة خطوبة حورية فرغلي

وأشارت إلى أن ما حدث يوصف بالجريمة الإعلامية المرفوضة، متابعة: «وتقريبا حوارك مع حورية فرغلي هيكون آخر حوار هتعمله، سمعة الإعلامي ومصداقيته مهمة جدًا».

وتابعت شيحة: «هو عمل مصيبتين، الأولى كذبت وفقدت احترامك، والثانية إنك دمرت فنانة وخلتها فضيحة على السوشيال ميديا، وفين الضمير، أنت قبيح إخلاقيًا».

حورية فرغلي تنفي خبر خطبتها

من جانبها، كانت الفنانة حورية فرعلي قد كشفت حقيقة الصورة المتداولة في تصريحات صحفية، وقالت أنها ستقاضي الإعلامي نزار الفارس الذى استغل بعض الصور والفيديوهات من كواليس تسجيل الحلقة التي تمت مؤخرًا، وادعى أنها صور من خطوبتهما وأنها ستتخذ كافة الإجراءات ضده.

وعلّقت حورية على مقطع الفيديو الذي نشره الإعلامي نزار الفارس في وقت سابق وهو يطلبها للخطوبة على الهواء قائلاً: “أنا على الهواء بتقدم ليكي وبتشرف مبروك عليكي أنا”، قائلة: “هذا الفيديو مش خطوبة”، متسائلة:” هل أهلي كانوا متواجدين في الفيديو هل كان فيه ورد في خطوبة من غير وجود الأهالي والفيديو اللي نشره دا مكنش فيه غير مصورين برنامجه فقط”.

ريهام سعيد تعلن خبر خطوبة حورية فرغلي

ودخلت ريهام سعيد على خط الأزمة، حيث أعلنت عبر برنامجها صبايا الشمس المعروض على قناة الشمس: “قبل 4 سنوات تقريبا كان الإعلامي العراقي نزار الفارس كان حصل هجوم مش هجوم هو حوار one to one، اللي لفت نظري إن نزار تعامل مع الأمر بحرفية رهيبة، لو تفتكروا هو اللي هاجم الفنانة رانيا يوسف في وقت من الأوقات وانا كنت متضايقة من الهجوم عليها”.

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وتابعت “قالنا خبر لطيف جدا وبشكره أنه خصنا بيه وهو خطوبته على الفنانة حورية فرغلي وده خبر لطيف جدا جدا بعد ما مرت بأوقات مش لطيفة كتير مبسوطة ليها جدا، هي إنسانة جميلة ولطيفة فكرة يكون بداية جديدة وحياة جديدة”.

أحدث أعمال حورية فرغلي

على الرغم من التخبط الكبير في الحياة الفنية لـ حورية فرغلي خلال السنوات الماضية، على إثر الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وأثرت على نشاطها الفني بشكل كبير، إلا أن حورية إستطاعت خلال هذا العام أن تتجاوز أزمتها بنسبة كبيرة، وتعود للساحة الفنية بقوة، من خلال عدة مشاريع فنية.

عودة الفنانة حورية فرغلي في هذا العام من المقرر انها ستكون من خلال بـ 4 أعمال تتنوع بين الدراما والسينما.

ومن أول وأبرز هذه الأعمال، هو مسلسل تلاتيني وكان من المقرر عرضه في رمضان 2023 المنقضي، والذي سيجمعها لأول مرة مع نبيلة عبيد، إضافة إلى مسلسل “المدينة الجامعية”، كما ستشارك قريبا في ببطولة فيلمين.

وكانت حورية قد طرحت مؤخرا أغنية تحمل اسم “القطة السافلة” بمشاركة مطرب الراب جيفارا بابلو، وهي كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع مشترك بين جيفارا بابلو وميدو راشد، وتعد هذه المرة الأولى للفنانة حورية فرغلي فى مجال الغناء.

يُذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل أيام، شاركها فيه كل منشيرى عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، محمد مغربي

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