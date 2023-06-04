سلمي أبو ضيف تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها “نورا”.. شاهد الصورة الوحيدة على الإنترنت التي تجمعهما!

كتب امير فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 03:50 مساءً - احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بعيد ميلاد شقيقتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير إنستجرام .

ونشرت سلمي أبو ضيف صورة لها برفقة شقيقتها ووالدها من الطفولة عبر خاصية الاستوري وعلقت: عيد ميلاد سعيد لأختي الصغيرة نورا نور الأسرة.

سلمى أبو ضيف تحتفل بميلاد شقيقتها

وتفاعل الجمهور مع صورة الفنانة مع شقيقتها بشكل كبير مؤكدين وجود شبه ملحوظ بينهما، وجاءت التعليقات على النحو التالي :”شبهها تماماً “، “بنات أبو ضيف حلوين جدا”، “ماشاء الله ربنا يحميهم”.

سلمى أبو ضيف تنشر عبر “ستوري” إنستجرام – صورة من طفولتها مع والدها وشقيفتها الصغرى إحتفالا بعيد ميلادها

ظهور شقيقة سلمى أبو ضيف

وكانت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف قد نشرت في وقت سابق أول صورة لها برفقة شقيقتها على حسابها عبر موقع تبادل الصور “إنستجرام”، وكتبت عليها قائلة: “أختى أحلى أخت”، ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها.

سلمى أبو ضيف وشقيتها نورا – الصورة من حساب الفنانة على إنستجرام

مسلسلي المداح 3

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سلمى هو مشاركتها في مسلسل المداح 3، من بطولة الفنان حمادة هلال بجانب: لوسي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، وعبد العزيز مخيون.

بالإضافة إلى دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وآخرون، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وأحداث مسلسل “المداح 3″ تدور حول زواج صابر برحاب، وانتظار مولوده الأول، لتظهر بعدها الجنية هند بنت الأحمر وتخبر صابر بأن عز ليس ابنه، بل ابن الجن.

يذكر أن سلمى أبو ضيف، قالت إنها سعيدة بردود الفعل على مشاركتها في مسلسلي المداح 3 والإمام الشافعي، في دراما رمضان 2023، خاصة في ظل استمرار تصوير العملين حتى الآن.

وأوضحت سلمى أبو ضيف في مداخلة هاتفية مع برنامج “كأس إنرجي للدراما”، على محطة راديو إنرجي، أنها كانت مرعوبة في البداية بعدما عرض عليها دورها في “المداح 3”.



وأشارت سلمى أبو ضيف إلى أنها تأنت في اتخاذ القرار، موضحة: “كنت مرعوبة وخفت جدا وخدت وقت على ما فكرت وعملت استخارة لإنه في جن واشتغلت عليه على إنهم شخصيتين مش شخصية واحدة”.

مسلسل رسالة الإمام

“مسلسل رسالة الإمام” بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

سلمى أبو ضيف هي ممثلة وعارضة أزياء مصرية درست الإعلام وعملت عارضة أزياء، كما عملت مذيعة راديو عندما كان عمرها 16 سنة وكان أول أعمالها الفنية عام 2017 بمسلسل “حلاة الدنيا” وفي مسلسل “لا تطفئ الشمس” مع ميرفت أمين وعدد كبير من النجوم الشباب.

الخليج 365

الخليج 365