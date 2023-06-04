شاهدوا الرجل الذي تزوجته أنغام دون علم والدها.. وصور نادرة لجميع أزواجها و اولادها

كتب امير فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 03:50 مساءً - “حالة خاصة جدا” هو العنوان الأقرب لقصص الحب والزواج، التي عاشتها المطربة أنغام، أو التي طاردتها بها الشائعات وأحدثها ارتباطها بالمستشار تركي آل الشيخ.

المطربة أنغام شهد شريط حياتها الكثير من العواصف الغرامية، وأحيطت زيجاتها الأربعة، في كل مراحلها بالمشاكل.

مجدي عارف

عام 1996، بدأت أزمات الحب والزواج تعرف طريقها إلى حياة أنغام، وذلك بعد زواجها الأول، من مهندس الصوت مجدي عارف.

أنغام وزوجها الأول مجدي عارف

وعقب إتمام الزواج، بدأت تتصاعد المشاكل بينها وبين والدها الموسيقار محمد علي سليمان، الذي عارض زواجها بشدة وقتها وتزوجت دون رغبته.

أنغام في حفل زفافها الأول على مجدي عارف بحضور الفنانين يحيى الفخراني وعلي الحجار – 1996م

وعلى الرغم من استمرار الزواج 5 أعوام، وإنجابها لمولودها الأول (عمر)، لم يكن ذلك كافيا للبعد عن شبح الطلاق، ووصل الخلاف بين المطربة أنغام، وطليقها على ساحات المحاكم بسبب النزاع على الحضانة.

فهد الشلبي

لم تستمر الزيجة الثانية للفنانة أنغام والموزع الموسيقي الكويتي فهد الشلبي أكثر من 3 سنوات، بعد إعلان زواجهما عام 2004 وسط الرفض التام من والدته.

أنغام وفهد الشلبي

وتم الانفصال بعد حصولها على الخلع قضائيا، وسط أجواء عصيبة حفلت بالاتهامات المتبادلة والسب والقذف، ولكن تلك الزيجة أثمرت على طفلها الثاني (عبد الرحمن)، وصرّحت أنغام في أحد حوراتها أنها تندم على الزواج به.

أنغام والملحن الكويتي فهد الشلبي

أحمد عز

ثالث زيجات أنغام، كانت من الفنان أحمد عز، ولم تستمر أكثر من عام، وبعد أن بدأت وانتهت سرا، إلا أن الكشف عنها حدث وسط تراشق واتهامات وقضايا متبادلة كانت بين عز والفنانة زينة.

أنغام وثيقة طلاقة من الفنان أحمد عز

وقامت الفنانة زينة بالكشف عن وثيقة زواج المطربة أنغام، انتقاما من أحمد عز، قبل أن تقوم أنغام بالكشف عنها، عبر بيان صحفي نشره محاميها حسام السنهوري، وأعلن أن الزواج تم في يونيو 2011، وانتهى بالطلاق في أغسطس 2012.

أحمد إبراهيم

في فبراير 2019، تم الكشف عن رابع زيجات المطربة أنغام، وكان الزوج هو الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك بعد 4 شهور من إتمامه سرا.

أنغام ورابع أزواجها أحمد إبراهيم

ومع انتشار أنباء الزواج، توالت العواصف الغاضبة من أنغام، إذ بدأت بإعلان الزوجة الأولى ياسمين عيسى، وأم ابنيه، طلب الطلاق، وانتقد البعض فارق السن بينهما، الذي وصل إلى 11 عاما، إذ أنها من مواليد 1972، أما هو من مواليد 1983.

على مدى العام تقريبا لم تترك المشاكل الزوجين أحمد وأنغام، وكانت من بينها المعركة الشهيرة مع أقرب صديقاتها الفنانة أصالة، بحكم كونها على صلة قرابة بالزوجة الأولى له “ياسمين” ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة في ذلك الوقت.

أنغام واولادها: عمر مجدي عارف وعبد الرحمن فهد الشلبي

وبعد زواج دام عام مليئا بالضغوط، أعلن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عبر صفحاته في موقع التواصل، في 10 مارس 2020، طلاقه رسميًا من المطربة أنغام.

أنباء حول زواج أنغام وتركي آل الشيخ

من ناحية أخرى، انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من التقارير الصحفية حول زواج المطربة والفنانة المصرية أنغام.

وأشارت التقارير الى أن زواج أنغام هذه المرة جاء من المستشار تركي آل الشيخ أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية.

وأكدت التقارير أن زواج المطربة أنغام جاء على هامش الحفل الذي أقامته بعنوان “ليلة الموجي” خلال الأيام الماضية في السعودية على خشبة مسرح أبو بكر سالم والذي شهد ترحيب كبير وحضور مميز لكل محبيها في المملكة.

“سيبك أنت”.. جديد أنغام

وعلى الصعيد الفني، طرحت أنغام مؤخرًا فيديو كليب أحدث أغانيها «سيبك أنت»، والتي حققت ما يزيد عن مليون و 117 ألف مشاهدة، عبر قناته الرسمية في موقع «يوتيوب»، وهي من من كلمات الشاعر أمير طعيمة، و ألحان وليد سعد، وتوزيع مادين وميكس وماستر أمير محروس، وتولى إخراج الكليب عادل جمال.

وأثار كليب أغنية «سيبك أنت»، حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور أنغام وهي ترقص وتدخن السجائر في الكليب، مما أثار غضب الجمهور ليشن عليها هجومًا حادًا.

وكانت النجمة أنغام قد تصدرت تريند مصر والعالم العربي بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح أرينا دبي في دبي حيث وقف الآلاف من كبار الشخصيات بالعالم العربي والجمهور من مختلف الجنسيات للتصفيق لها.

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