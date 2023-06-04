شكرا لقرائتكم خبر عن شاكك فيها.. آل باتشينو يطلب إجراء تحليل DNA لإثبات نسب ابنه من صديقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن خبر حمل حبيبة الممثل الأمريكى المعروف آل باتشينو لم يكن خبرا مفرحا بالنسبة له، فحسب تقرير موقع tmz، فإن الممثل العالمى على يقين من أنه لن يتمكن من الإنجاب من صديقته أو أى امرأة أخرى، ولم يعتقد أن الطفل كان طفله فى البداية، وحصل على اختبار الحمض النووى للإثبات.

وبحسب ما نقله موقع TMZ، عن مصادر قولها إن آل باتشينو شكك فى البداية فى أن الطفل هو طفله وأراد اختبار الحمض النووى، ويؤكد الموقع: "قيل لنا إنه ألزم صديقته نور على إجراء الاختبار.. وأظهر الاختبار أنه بالفعل هو الأب".



آل باتشينو

وفى وقت سابق، قال آل باتشينو، إنه ينتظر طفله الرابع من صديقته المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح، التى تبلغ من العمر 29 عاماً.

وأفاد موقع "TMZ" سابقا بأن آل باتشينو البالغ من العمر 83 عاماً، تربطه علاقة حب مع صديقته بدأت خلال وباء كورونا عام 2020، ولكن الصحافة التقطت صوراً لهما وهما يخرجان معاً فى عشاء رومانسى فى أحد المطاعم فى عام 2022.

ورزق الفنان الشهير بثلاثة أطفال من علاقات سابقة، فقد سبق أن أنجب ابنته الكبرى جولى ماري، التى تبلغ من العمر 33 عاماً، من مدربة التمثيل الأميركية جان تارانت عام 1988.