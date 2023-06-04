شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر بإطلالة بيضاء بالكامل بعد الانضمام لمسلسل Party Down والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت جينيفر جارنر بإطلالة بيضاء مؤخرًا خلال حضورها على الريد كاربت بمناسبة الاحتفاء بعرض مسلسل Party Down، والتي انضمت له خلال جزئه الثالث الذى يعود به فريق العمل من جديد منذ عرض الجزء الثانى عام 2009.



جارنر

هذا وعلى جانب آخر يحرص كلاً من بن أفليك وجنيفر جارنر على التفاهم والتنسيق فيما بينهم منذ انفصالهما، بشأن أبناءهما مثلما ظهر خلال الصور التي تظهر لهما من وقت لآخر، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة مع سيرهما معاً من أجل توصيل ابنهما صموئيل البالغ من العمر11عامًا إلى المدرسة في برينتوود بولاية كاليفورنيا.

وذلك بعدما أكدت التقارير الأخيرة أنه لا تزال علاقة الثنائى بن أفليك وزوجته جينيفر لوبيز قوية للغاية وفقًا لما ذكرته التقارير العالمية مؤخرًا بشأنهما، وذلك رغم التكهنات الأخيرة بأنهما كانا يتشاجران في العرض الأول لفيلمها الأخير the mother.



جارنر

وذلك بعدما فسر عدد من مشاهدى صورهما لغة جسدهم على السجادة الحمراء بأنها متوترة إلى حد وصف البعض بأنها قتالية وتنم عن مشادات بينهما أثناء المناقشة، إلا أن مصدر مقرب من الزوجين أكد لموقع DailyMail.com إن "الرواية القائلة بأنهما يتشاجران باستمرار خاطئة للغاية وعارية تماماً من الصحة".

وأضاف المصدر "إنهما في علاقة جيدة بشكل لا يصدق، ومحبة كبيرة للغاية كما أنهما دائماً ما يحرص على أن يكونا داعمين لبعضهما البعض".