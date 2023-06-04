هتتجوزي مين من الفنانات لو كنتي راجل؟!.. رد صادم من “يسرا” اختارت ثلاث من أجمل نجمات الفن!

كتب امير فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 05:48 مساءً - حققت الفنانة المصرية يسرا نجاحًا كبيرًا من خلال تقديمها مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، حيث أشاد الجمهور بادوارها الكوميدية.

ومن خلال لقاء سابق للفنانة يسرا في برنامج “أبله فاهيتا“، أثارت النجمة ضجة واسعة بسبب تصريحاتها المثيرة.

فعندما سئلت عن أجمل 3 فنانات ترغب في الزواج منهن، لو كانت رجلا، اختارت الفنانات الراحلات سعاد حسني ومديحة كامل ونادية لطفي.

ورفضت يسرا الإجابة عن بعض الأسئلة ومنها من أكثر ممثل تكره رائحه عطره، وأكثر ممثلة من صديقاتها ترى أن ذوقها في الملابس سيء وغير مناسب، وكذلك أكثر فيلم نادمة على بطولته.

يسرا في مهرجان كان السينمائى

من ناحية أخرى، نشرت النجمة يسرا صورا من إطلالتها خلال وجودها في مهرجان كان السينمائي، التي اختتمت فعاليات الدورة الـ 76 منه منذ يومين، برفقة محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والذي كان له العديد من الإسهامات في دورة هذا العام من مهرجان كان السينمائي الدولي، ونالت الاطلالة اعجاب متابعيها ومحبيها .

الجدير بالذكر أن دورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى شارك فيها نحو 35 ألف مشارك من حول العالم، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد 3 دورات عقدت وسط إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

يسرا تشارك في فيلم «شقو» لـ عمرو يوسف

وعلى الصعيد الفني، تشارك الفنانة يسرا في «فيلم شقو»،بطولة الفنان عمرو يوسف، والذي من المقررعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر عمرو يوسف، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، يجمعه مع الفنانة يسرا، من كواليس تصوير فيلم «شقو»، وعلق على الفيديو قائلا: «بنحبك يا يسرا من كواليس تصوير شِقّو مع السوبر ستار حبيبتي يسرا».

وفيلم «شقو» من بطولة الفنان النجوم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبوالحسن، وعدد أخر من نجوم الفن والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

آخر أعمال النجمة يسرا

أما عن آخر أعمالها الدرامية فشاركت النجمة يسرا في موسم رمضان 2023 بـ مسلسل “ألف حمد الله على السلامة“.

أيضاً عدد من نجوم الفن أبرزهم: شيماء سيف، محمد ثروت، عنبة، آدم الشرقاوي، أوتاكا، وبيومي فؤاد، والمطرب عنبه.

ومسلسل “ألف حمد الله على السلامة” من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

وأحداث مسلسل “ألف حمد الله على السلامة” تدور في إطار الكوميديا الاجتماعية، حول شخصية يسرا التي تُدعى منى السويسي

حيث تعود بنجليها إلى مصر بعد وفاة زوجها بالغربة، ويحدث لهم مواقف طريفة وإنسانية في الوقت ذاته.

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