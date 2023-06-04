شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تحيى ذكرى محمود عبد العزيز: شاركونى الدعاء هدية له فى يوم ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المذيعة بوسى شلبى، ذكرى ميلاد زوجها النجم الراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت فيديو من أمام قبره وعلقت قائلة: شاركوني الدعاء هدية له في يوم ميلاده.

ولد محمود عبد العزيز فى 4 يونيو عام 1946 بالإسكندرية، وواصل تعليمه حتى حصل على ماجستير فى تربية النحل، لكنه قرر تغيير مسار حياته كليا واتجه لعالم الفن ويعد أحد الفنانين الذين تركوا بصمة فى السينما والدراما، فاستحق لقب ساحر السينما المصرية والعربية.

بدأ مشواره الفنى مع التليفزيون وتحديدا فى 1973 بمسلسل "الدوامة"، وسريعا اتجه إلى السينما وشارك فى أفلام كبيرة مثل "الحفيد"، وفى 1987 سجل بصمته الأبرز بدوره فى مسلسل "رأفت الهجان"، وفى التسعينيات بلغ قمة تألقه مع فيلم "الكيت كات" ونال عنه جوائز محلية ودولية.

وفى مطلع الألفية الجديدة عاد إلى التليفزيون بمجموعة من المسلسلات مثل "محمود المصرى" و"باب الخلق" و"جبل الحلال" و"رأس الغول"، وفى رصيده الفنى بطولة ما يقرب من 84 فيلما، من أشهرها "البرىء" و"سوق المتعة" و"إبراهيم الأبيض".